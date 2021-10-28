В России начали продавать отечественный смартфон

В России стартовали продажи отечественного смартфона AYYA T1 производства IT-корпорации «Ростех». Гаджет можно приобрести по цене 18,9 тысяч рублей в магазинах сети «М.Видео—Эльдорадо», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ритейлера.

«Смартэкосистема», дочерняя компания «Ростеха», разработала устройство с целью защитить пользователей от сбора данных — для этого создана функция блокировки камеры и микрофона. Из-за возможности «конфиденциального общения» создатели называют свой продукт «трастфон». Разработчики утверждают, что гаджет могут использовать как рядовые пользователи для личных целей, так и компании для внутреннего взаимодейтсвия. Смартфон рассчитан на российский процессор и операционную систему, но в нынешних моделях эти компоненты иностранные. Модели, поступившие в продажу, имеют процессор Helio P70 тайваньской компании MediaTek и работают под ОС Android 11.

AYYA T1 начали продавать на розничном рынке, чтобы изучить спрос и протестировать на возможные проблемы прежде, чем поставлять устройство компаниям и госзаказчикам, рассказал «Коммерсанту» представитель одной из розничных сетей электроники. Кроме того, источник газеты утверждает, что смартфон нельзя считать защищенным. Гораздо надежнее было бы вообще убрать камеру из устройства. Гаджет также не имеет защиты от воды и пыли, а в его операционной системе не поддерживается криптография.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также подчеркнул, что смартфон слишком дорогой для своего функционала и комплектации. Его китайские аналоги на рынке стоят не больше 8–9 тысяч рублей. Поэтому эксперт прогнозирует, что производителю не удастся продать даже небольшую партию устройств: «Продажи составят в лучшем случае десятки штук до конца года».

В России существовала несколько проектов по разработке смартфонов, но ни один из них так и не выпустил финальный продукт. В декабре 2019 года принадлежащая соосновательнице «Лаборатории Касперского» Наталье Касперской компания Infowatch закрыла проект защищенного телефона для госсектора «Тайгафон». В том же месяце «Лаборатория Касперского» анонсировала собственный гаджет для бизнеса и госструктур на базе KasperskyOS, однако к настоящему времени устройство все еще не выпустили. «Ростех» в 2013–2017 годах также уже участвовал в проекте создания смартфона — это был YotaPhone. В июне 2018 года корпорация продала свой пакет акций консорциуму во главе с китайской Trinity World Management.