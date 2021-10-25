Российские вертолеты получат уникальную систему защиты

В России создают систему предупреждения о состоянии, которое приводит к авариям

Уникальную систему защиты от самопроизвольного левого вращения, которое наблюдается в основном на этапах висения, взлета и посадки, получат российские вертолеты. Перспективный комплекс предупредит о возникновении явления, которое может привести к аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Навигатор».

В сообщении компании отмечается, что новую систему разработают в 2022 году. Перспективная разработка сможет сообщить экипажу о превышении допустимых норм и возникновении ситуаций, которые могут привести к левому вращению вертолета.

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Самопроизвольное левое вращение вертолета возникает при поступательном полете на малых скоростях и в режимах, требующих использования максимальной мощности двигателя. В АО «Навигатор» отметили, что большинство происшествий с потерей воздушного судна являются результатом левого вращения.

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