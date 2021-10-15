«Ростех» выпустит браслеты для присмотра за людьми

«Ростех» выпустит трекеры для контроля за здоровьем и местоположением россиян

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустит браслеты-трекеры для дистанционного присмотра за людьми. Устройство основано на технологии интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Браслет позволит осуществлять дистанционный присмотр за детьми и пожилыми людьми. Протоколы LoRaWAN обеспечивают определение координат в закрытых помещениях и даже под землей.

Трекер сможет проработать до 160 часов без подзарядки. Устройство оснастят пульсоксиметром, кнопкой SOS и датчиком снятия. Браслет будет передавать данные о состоянии здоровья и местонахождении в картографическое приложение сервиса «Не теряйся!»

Производство новых устройств организует специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в «Росэлектронику»). Предприятие выступит индустриальным партнером проекта «Не теряйся!». По словам временного генерального директора СКТБ РТ Сергея Борового, первую партию трекеров планируют выпустить уже в этом году.

Технология LoRaWAN позволяет создавать сети интернета вещей с большим радиусом действия. Также устройства на основе LoRaWAN требуют меньше энергии, чем датчики для сетей Wi-Fi и 4G, что увеличивает время автономной работы.

Ранее аналитики компании «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные умные часы и фитнес-трекеры в России. Apple Watch и Xiaomi Mi Band стали самыми продаваемыми устройствами в своих категориях.