В Британии создали трекер для гуляющих в одиночестве женщин

Британская телекоммуникационная компания BT Group разработала сервис GPS-слежения для гуляющих в одиночестве женщин. Об этом пишет BBC.

Трекер Walk Me Home («Проводи меня домой») создали в виде мобильного приложения. Чтобы запустить его, перед прогулкой необходимо позвонить или отправить текстовое сообщение на номер 888. Таким образом сервис начинает отслеживать местоположение человека во время прогулок.

Перед отправкой в путь пользователь должен ввести в мобильное приложение пункты назначения. Например, магазин или собственный дом. Приложение позвонит пользователю, когда по расчетам системы он должен будет прийти в конечную точку. В случае отсутствия ответа, трекер вызывает экстренные службы Британии, а затем полицию.

В начале октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил полицию в недостаточном внимании к преступлениям против женщин. По словам политика, сложившаяся ситуация «вызывает гнев». Он также отметил, что правоохранительная система Британии нуждается в реформировании.