ФСБ сочла умные очки от Facebook шпионским гаджетом

ФСБ России сочла, что первые умные очки от компании Facebook могут считаться устройствами для негласного получения информации. Об этом сообщает TJ.

Материалы по теме Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность? Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей

Издание получило ответ на соответствующий запрос в спецслужбу о легальности использования гаджета в стране. При этом в пресс-службе ФСБ не уточнили, какие именно конструктивные особенности позволяют отнести гаджет у шпионским устройствам.

Умные очки Stories от Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, были представлены 9 сентября. Устройство позволяет снимать видео с двух камер. О ведущейся записи сигнализирует загорающийся светодиод.

14 сентября свои первые умные очки Smart Glasses также показала китайская корпорация Xiaomi. Устройство отличается классическим форм-фактором, очки умеют отображать информацию на встроенных экранах. Также с помощью гаджета можно принимать звонки, читать сообщения, снимать фотографии и видео. Кроме того, девайс имеет функцию автоматического переводчика. Ранее инсайдеры сообщали, что работу над умными очками ведет Apple. Как стало известно источникам, полноценная работа устройства будет осуществляться только при подключении к iPhone.

В 2018 году президент Владимир Путин поручил решить проблему таможенного контроля в отношении оборота устройств для слежения. Это было сделано после вопроса на пресс-конференции об уголовном преследовании фермера из Курганской области Евгения Васильева. Россиянина обвиняли в использовании «шпионского» оборудования — купленного на AliExpress GPS-трекера, прикрепленного к корове. После Генпрокуратура отозвала из суда его дело.