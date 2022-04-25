Звезда Comedy Woman высказалась о провокациях из зала

Звезда Comedy Woman Борщева заявила, что не знает, как реагировать на провокации из зала

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева высказалась о провокациях из зала. В беседе с изданием «Телепрограмма» она заявила, что не знает, как реагировать в таких случаях.

Комментируя видео с выступления стендап-комика Нурлана Сабурова в США, во время которого зритель в зале потребовал, чтобы юморист высказался о спецоперации на Украине, Борщева отметила, что артисты не всегда знают, как отвечать в таких случаях.

«Я, конечно, в курсе этой ситуации. Но не представляю себя на его месте, потому что не всегда знаешь, как реагировать на провокации из зала. Многие говорили, что лучше бы Нурлан туда не ехал, но у него тоже есть обязательства. Этот тур мог планироваться полгода или год назад», — высказалась юмористка и добавила, что не знает, как поступила бы на месте Сабурова.

О своих карьерных планах в штатах Сабуров рассказал в конце прошлого года. Тогда он заявил, что будет давать концерты только на русском, поскольку ему мешает языковой барьер. Комик также пояснил, что у него нет цели добиться успеха в Америке, однако он не исключил такую возможность в будущем.