Популярный комик оценил шансы начать карьеру в США

Популярный стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, планирует ли он начать карьеру за границей. Шансы добиться успеха у американских зрителей он оценил в интервью журналу Esquire.

Сабуров, который запланировал несколько концертов в США, признался, что плохо знает английский язык и поэтому будет выступать в американских клубах на русском языке. «Мне не хватает духу сказать официанту "хелло, чикен" — меня уже в пот бросает», — поделился он. Комик объяснил, что ему мешает языковой барьер, и попробовать силы в англоязычном стендапе он сможет только преодолев его.

Также артист отметил, что у него нет цели добиться успеха в США, но при этом он не исключил, что в будущем она может появиться. «С англоязычным стендапом все пока слишком отдаленно — такое ощущение», — заявил он. Сабуров добавил, что ему будет сложно уехать в Америку строить карьеру из-за семьи.

Ранее Сабуров раскрыл историю появления проекта «Что было дальше?» По его словам, идея шоу принадлежит комику Максиму Морозову, который сейчас является и автором основных идей рекламных интеграций шоу. Также стендапер признался, что не ожидал такого успеха проекта. Он думал, что шоу, запущенное весной 2019 года, просуществует не больше полугода.