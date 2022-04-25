Власти приграничного региона продлили уровень террористической опасности

Власти Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности на 15 суток

Высокий уровень террористической угрозы в граничащей с Украиной Брянской области продлевается на 15 суток. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте региональных властей.

Гражданам рекомендуется сохранять повышенную бдительность и сообщать правоохранителям в случае, если им известно о подозрительных активностях. Также необходимо всегда иметь при себе удостоверяющие личность документы при нахождении в общественных местах и воздержаться от посещения таких мест с крупногабаритными сумками и рюкзаками.

Помимо этого распоряжение обращает особое внимание на подозрительные предметы, при нахождении которых необходимо немедленно доложить в органы защиты правопорядка и не пытаться разобраться в их устройстве самостоятельно.

Гражданам рекомендуется проговорить с родственниками возможный алгоритм поведения в кризисной ситуации, озаботиться тем, чтобы у всех близких были все необходимые контакты экстренных служб.