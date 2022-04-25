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МИД назвал «полным безобразием» блокировку счетов дипмиссий России в США

Замглавы МИД Иванов допустил ответные меры Москвы против дипучреждений США в России

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Американские дипучреждения в РФ столкнутся с ответными мерами Москвы, если не дадут нормально работать представительствам России. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Евгений Иванов, передает ТАСС.

Дипломат назвал полным безобразием блокировку счетов российских дипмиссий в США. По его словам, в Вашингтоне заявили, что это было сделано по инициативе самих банков, а не государства. Иванов рассказал, что американская сторона предложила другой банк, который не будет блокировать счета.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва понаблюдает за тем, как американская сторона будет выполнять свои обещания. «Если они в итоге не дадут нашим посольству и загранучреждениям нормально работать, соответственно, и США не смогут работать нормально здесь. Думаю, это ни в чьих интересах», — резюмировал он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что стабилизация и развитие отношений с Вашингтоном входят в интересы Москвы. По его словам, для реализации истинного потенциала российско-американских отношений необходима политическая воля.

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Виктория Кондратьева
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