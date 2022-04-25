Кардиолог назвал опасную для жизни нижнюю границу давления

Профессор Шугушев назвал давление ниже 90/60 смертельно опасным

Кардиолог, профессор Заур Шугушев, назвал нижнюю границу давления, опасную для жизни. В интервью Sputnik он отметил, что падение давления ниже отметки 90/60 может стать смертельно опасным.

Эксперт добавил, что проблемы со здоровьем вызывает не только высокое давление, которое может спровоцировать инсульт или инфаркт. При резком падении давления, по его словам, органы страдают из-за нарушения кровоснабжения.

«Бытует мнение, что нормальное давление — это 120/80, но на самом деле есть большой размах. Нижняя граница нормального давления — 90/60, а верхняя — 140/90, — обратил внимание Заур Шугушев. — Давление ниже 90/60 опасно тем, что идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Затем нарушается работа почек, печени и сердца».

При появлении таких симптомов, как слабость, головокружение, нарушение координации, профессор рекомендует сразу же измерять давление. Если тонометр показывает данные ниже 90/60 или 85/60, сразу нужно вызывать скорую, чтобы избежать летального исхода.

«При гипотонии все процессы развиваются стремительно. И надо первым делом выяснить причину падения давления», — резюмировал профессор Шугушев.

Ранее диетолог назвала продукты, которые помогут людям, страдающим от высокого давления. Триста Бест считает, что шпинат, кудрявая капуста и бобовые особенно полезны для людей с высоким артериальным давлением. Содержащийся в них магний повышает выработку в организме оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды и нормализует кровоток.