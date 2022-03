Диетологи назвали продукты для снижения давления

ETNT: диетолог Бест считает, что шпинат и бобовые могут снизить давление

Американские врачи-диетологи назвали продукты, которые способны помочь в борьбе с высоким давлением. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Диетолог Триста Бест считает, что шпинат, кудрявая капуста и бобовые особенно полезны для людей с высоким артериальным давлением. Содержащийся в них магний повышает выработку в организме оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды и нормализует кровоток.

По словам Джанет Коулман, еще одним продуктом, полезным для снижения давления, является жирная рыба. Благодаря Омега-3-ненасыщенным жирным кислотам, рыба, такая как лосось или скумбрия, улучшает работу сердца. Исследование журнала Nutrition показало, что употребление лосося три раза в неделю может снизить давление.

Также Коулман рекомендует пить молоко и йогурты. «Молоко и йогурт богаты белком и кальцием, которые необходимы для здоровья костей. Но они также содержат калий, который помогает снизить кровяное давление», — сказала врач.

По мнению диетолога Рейчел Файн, авокадо также очень полезно для нормализации давления благодаря большому количеству калия. «Калий действует, как и магний: расслабляет кровеносные сосуды и обеспечивает более свободный кровоток», — поддержала коллегу Бест и добавила, что бананы тоже богаты калием и могут быть полезны в борьбе с высоким давлением.

Кроме того, специалисты сослались на исследование журнала Experimental and Therapeutic Medicine, из которого следует, что чеснок также может снизить давление.

