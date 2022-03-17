Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог опровергла четыре мифа о продуктах и похудении

Британский врач Верретт призвала худеющих не исключать углеводы из рациона

Фото: Shutterstock

Британский врач-диетолог опровергла четыре популярные мифа о влиянии некоторых продуктов на похудение. Своим мнением она поделилась с Daily Express.

По мнению Полы Верретт, основными заблуждениями о похудении являются: миф о вреде углеводов, утверждение о пользе безглютеновых продуктов, уверенность в том, что соки и смузи из магазина так же полезны, как и свежие фрукты, а также заявление, что фрукты содержат слишком много сахара. «Хотя углеводы часто называют вредными, они являются ценным источником энергии, и даже из модных кетогенных диет их не исключают полностью», — объяснила специалист.

Она призвала худеющих людей обязательно включить в рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, бобовые, фрукты и овощи. При этом стоит исключить еду, содержащую рафинированные углеводы, например, белый рис, хлеб и макароны из белой муки и сахар.

Безглютеновые продукты, по мнению Веррнетт, могут принести пользу только тем, кто страдает аллергией на глютен. «Нет никаких доказательств того, что безглютеновая диета полезна для широких слоев населения», — утверждает врач. Кроме того, продукты без глютена часто лишены многих питательных веществ, таких как витамины группы В, кальций, цинк, медь, железо и витамины К, Е и D.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября

Веррнетт также предостерегла от использования соков и смузи из магазина в качестве альтернативы свежим фруктам. «Клетчатка, содержащаяся во фруктах, разрушается при изготовлении соков. К тому же их можно выпить слишком много, что негативно скажется на уровне сахара в крови», — уверена врач. Помимо этого, такие напитки обычно содержат много дополнительного сахара, а большая часть витамина C разрушается при промышленном производстве сока.

Заявления о том, что фрукты вредны из-за слишком большого количества сахара, Веррнетт также считает мифом. Хотя во фруктах действительно содержится сахар в естественном виде, они богаты витаминами и микроэлементами. Свежие фрукты, по мнению врача, очень полезны для тех, кто пытается сбросить лишний вес.

Ранее диетолог и шеф-повар Серена Пун раскрыла неожиданную пользу пива. Она заявила, что этот напиток богат важными для организма антиоксидантами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Путин позвал в Крым крупные банки и бизнес
Минобороны назвало полученный Украиной объем финансирования на биолаборатории
Неизвестные сообщили о минировании летевшего в Ереван российского самолета
Минобороны заявило о создании на Украине компонентов биологического оружия
В Швеции приняли решение о блокаде связанных с Россией судов
Энн Хэтэуэй сравнили со светофором из-за яркого наряда на улицах города
В Роскомнадзоре высказались об ограничении работы WhatsApp в России
Российским магазинам разрешили временно не выдавать бумажные чеки
Бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева оставили под арестом
Франчайзи российского «Макдональдса» арестовали в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.