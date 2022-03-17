Диетолог опровергла четыре мифа о продуктах и похудении

Британский врач Верретт призвала худеющих не исключать углеводы из рациона

Британский врач-диетолог опровергла четыре популярные мифа о влиянии некоторых продуктов на похудение. Своим мнением она поделилась с Daily Express.

По мнению Полы Верретт, основными заблуждениями о похудении являются: миф о вреде углеводов, утверждение о пользе безглютеновых продуктов, уверенность в том, что соки и смузи из магазина так же полезны, как и свежие фрукты, а также заявление, что фрукты содержат слишком много сахара. «Хотя углеводы часто называют вредными, они являются ценным источником энергии, и даже из модных кетогенных диет их не исключают полностью», — объяснила специалист.

Она призвала худеющих людей обязательно включить в рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, бобовые, фрукты и овощи. При этом стоит исключить еду, содержащую рафинированные углеводы, например, белый рис, хлеб и макароны из белой муки и сахар.

Безглютеновые продукты, по мнению Веррнетт, могут принести пользу только тем, кто страдает аллергией на глютен. «Нет никаких доказательств того, что безглютеновая диета полезна для широких слоев населения», — утверждает врач. Кроме того, продукты без глютена часто лишены многих питательных веществ, таких как витамины группы В, кальций, цинк, медь, железо и витамины К, Е и D.

Веррнетт также предостерегла от использования соков и смузи из магазина в качестве альтернативы свежим фруктам. «Клетчатка, содержащаяся во фруктах, разрушается при изготовлении соков. К тому же их можно выпить слишком много, что негативно скажется на уровне сахара в крови», — уверена врач. Помимо этого, такие напитки обычно содержат много дополнительного сахара, а большая часть витамина C разрушается при промышленном производстве сока.

Заявления о том, что фрукты вредны из-за слишком большого количества сахара, Веррнетт также считает мифом. Хотя во фруктах действительно содержится сахар в естественном виде, они богаты витаминами и микроэлементами. Свежие фрукты, по мнению врача, очень полезны для тех, кто пытается сбросить лишний вес.

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