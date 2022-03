Диетолог раскрыла неожиданную пользу пива

Диетолог Пун назвала умеренное употребление пива полезным благодаря антиоксидантам

Диетолог и шеф-повар Серена Пун в интервью с Eat This, Not That! заявила, что употребление пива может стать полезным для организма. Она объяснила, что напиток богат важными для организма антиоксидантами.

Пун раскрыла неожиданную пользу пива и назвала его умеренное употребление благоприятным для организма благодаря антиоксидантам. Злаки, которые ложатся в основу производства напитка, богаты полифенолами, а ячменный солод и хмель содержат в себе кверцетин, эпикатехин и галловую кислоту.

«Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить ваши клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней. Пиво действительно может помочь сохранить здоровье вашего организма, если употреблять его в умеренных количествах», — объяснила диетолог.

Специалист также отметила, что чрезмерное употребление пива грозит проблемами со здоровьем. В частности, у человека может развиться гипертония, расстройство пищеварения, появление лишнего веса и другие заболевания, включая некоторые виды рака. Людей, которые не умеют контролировать количество выпитого спиртного, она призвала отказаться от алкоголя полностью.

Ранее главный нарколог Москвы Евгений Брюн развенчал миф о пользе пива для почек. По его словам, напиток вдвойне нагружает организм и вредит внутренним органам.