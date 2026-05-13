РИА: Особняк под Киевом строили для Зеленской как компенсацию перед разводом

Президент Украины Владимир Зеленский может стать холостым. Такие данные приводит источник РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что один из особняков в элитном комплексе «Династия» под Киевом был обещан первой леди Елене Зеленской в качестве компенсации перед грядущим разводом.

«Четвертый дом в кооперативе "Династия" строился для Елены Зеленской в качестве компенсации перед разводом», — сказал он.

По словам источника, владельцем дома является некий Вова. До этого бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказывала, что именно под таким именем фигурирует Зеленский на «пленках Миндича».

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе ОП Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.