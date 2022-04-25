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Блинкен и Остин назвали Зеленскому срок возвращения дипломатов на Украину

Reuters: Блинкен и Остин заявили, что дипломаты могут вернуться в Киев в ближайшую неделю
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин назвали президенту Украины Владимиру Зеленскому срок возвращения американских дипломатов в страну в ходе визита в Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам Блинкена и Остина, дипломаты могут вернуться на Украину в ближайшую неделю. Отмечается, что поездка стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала спецоперации России.

О том, что Владимир Зеленский начал переговоры с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, стало известно ранее. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил визит американских чиновников, однако в Пентагоне комментировать информацию отказались.

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Марина Совина
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