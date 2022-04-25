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Россияне обратились в суд после блокировки банковских счетов во Франции

Le Figaro: несколько сотен россиян во Франции после блокировки счетов обратились в суд

Фото: Stephan Schulz / imagebroker.com / Global Look Press

Несколько сотен россиян во Франции обратились в суд с жалобой на дискриминацию после блокировки своих банковских счетов в стране. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Всего счета были заблокированы у нескольких тысяч россиян, утверждает издание. После начала спецоперации России на Украине они перестали получать какие-либо платежи, в том числе зарплату, компенсации и социальную помощь. «Их вина, по их мнению, в том, что они русские или у них славянское имя», — говорится в статье.

Газета отмечает, что в рамках санкций против России банки должны проверять, с кем они имеют дело, и следить за движением средств. На время проверки все операции блокируются, а клиент обязан предъявить паспорт или вид на жительство.

Помимо проблем с банковскими счетами, россияне сталкиваются с оскорблениями и актами вандализма, подчеркивает Le Figaro. Например, автомобили с российскими номерами окрашивают в желто-голубые цвета, поэтому водителям приходится заклеивать флаг России на номерных знаках.

В апреле член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что массовое нарушение прав россиян за рубежом из-за ситуации на Украине стало следствием радикальной политики Запада. Им поступают угрозы, отказывают в обучении и лечении за рубежом, блокируют счета и даже отказывают в ресторанном обслуживании.

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Марина Совина
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