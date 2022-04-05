Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом

Правозащитник Брод: нарушение прав россиян за рубежом стало следствием политики Запада

Массовое нарушение прав россиян за рубежом из-за ситуации на Украине стало следствием радикальной политики Запада, им поступают угрозы, отказывают в обучении и лечении за рубежом, россиянам блокируют счета и даже отказывают в ресторанном обслуживании, имеют место попытки отменить российскую культуру и переписать историю. Об этом РИА Новости рассказал директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

«Запад отреагировал на действия России по защите народа Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины агрессивной антироссийской риторикой, жестким режимом санкций и запретов в отношении российских политиков и бизнесменов, предприятий финансово-экономического сектора, российских СМИ. Усилились потоки лживой пропаганды, выставляющей Россию как страну-агрессора. Следствием радикальной политики Запада стало массовое нарушение прав россиян за рубежом, имеющее беспрецедентный характер», — говорится в докладе Московского бюро по правам человека, который представлен в ходе круглого стола о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом, представленном в пресс-центре МИА Россия сегодня.

Так, чаще фиксируются запреты, оскорбления и преследования россиян на бытовом уровне, а также нападения с причинением телесных повреждений. Среди примеров нарушения прав россиян правозащитник назвал отказ в лечении за рубежом российских детей, их избиении в школах, порча имущества, угрозы и записки, которые подбрасываются в почтовые ящики с призывами «паковать чемоданы», отказ в посадке россиян на рейсы и даже в обслуживании в ресторане. Кроме того, ряд организаций вводят «экономическую» дискриминацию, запрещая открывать банковский счет или выдавать деньги россиян, следует из доклада.

«Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей: унижение, психологическое давление, создание условий, препятствующих полноценному учебному процессу, свидетельствует о глубине и масштабах распространения в западном сообществе русофобских настроений. При том, что некоторые зарубежные политики и чиновники стали активнее осуждать проявления дискриминации русскоязычных, правоохранители зачастую бездействуют, что порождает синдром безнаказанности», — добавил Брод.

«Немец, уроженец Омска, ныне проживающий в Кельне, подтверждает факты сомнительных приемов воспитания в школах Германии: "Учительница в начальной школе попросила русского ребенка встать перед всем классом и публично дистанцироваться от политики Путина"», — приводится пример из доклада.

Отдельно правозащитник коснулся запрета российской культуры, запрета участие в международных конкурсах и соревнованиях и преследования в отношении деятелей российской культуры и спортсменов. «Эти действия несовместимы с представлениями о демократическом и цивилизованном обществе», — подчеркнул он в докладе.

При этом ведутся попытки переписать историю, «отменить» Победу в Великой Отечественной войне и создать условия для реабилитации нацизма, которые сопровождаются регулярными актами вандализма в отношении мемориалов и памятников, пояснили уточняется в представленных материалах.

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОМ ) раскрыл отношение россиян к уехавшим из страны соотечественникам. Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что большинство граждан (63 процента) не осуждают тех, кто навсегда переехал за границу.

При этом почти треть респондентов (29 процентов) заявили о негативном отношении к эмигрировавшим из страны. Уточняется, что более половины опрошенных считают, что уехавшие после начала спецоперации на Украине россияне вернутся обратно. А 19 процентов уверены в том, что покинувшие государство люди останутся за границей навсегда.

Также опрос показал, что восемь процентов россиян хотели бы уехать жить за границу, а 89 процентов — не пожелали покидать свою страну.