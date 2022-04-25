Во Франции оценили отношения с Россией после переизбрания Макрона

Политолог Сапир заявил, что судьба отношений Парижа и Москвы зависит от событий на Украине

Будущее отношений Франции и России зависит от того, как будут развиваться события на Украине. Так судьбу двусторонних отношений оценил Жак Сапир, профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и эксперт клуба «Валдай», в комментарии «Ленте.ру».

По словам политолога, даже после своего переизбрания президент Франции Эммануэль Макрон продолжит оказывать всяческую поддержку Украине. При этом его подход, в котором делается ставка на частые контакты с российским руководством, получил широкую поддержку во Франции, в том числе со стороны его оппонента на прошедших выборах Марин Ле Пен. В то же время Макрон понимает, что интересы США могут не совпадать с интересами Европы.

Сапир подчеркнул, что главная цель переизбранного президента Франции — это прекращение боевых действий на территории Украины, а также сохранение независимости Украины и получение соответствующих гарантий от российского правительства. «Сбалансированное соглашение, гарантирующее независимость Украины и ее право выбирать собственное правительство, сделало бы возможным возобновление франко-российских отношений», — заявил он. В обратном случае наладить отношения будет гораздо сложнее.

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Российский президент Владимир Путин направил своему французскому коллеге поздравительную телеграмму.