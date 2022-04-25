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Путин поздравил Макрона с переизбранием президентом Франции

Путин направил телеграмму Макрону, переизбравшемуся на пост президента Франции

Фото: JB Autissier / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин направил Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму по случаю переизбрания на пост главы Французской республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет РИА Новости.

Путин пожелал французскому лидеру успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия, уточнили в Кремле.

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Кандидатуру депутата парламента Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», поддержали 41,45 процента избирателей.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов заявил, что в случае победы Макрон продолжит преемственно следовать политической линии, которая была начата пять лет назад: глава государства будет содействовать укреплению европейской безопасности, а также усиливать независимость Франции на международной арене.

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Юлия Ямпольская
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