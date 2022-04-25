Мэр Мариуполя ответил на вопрос о восстановлении завода «Азовсталь»

Мэр Мариуполя Иващенко заявил об отсутствии планов по восстановлению завода «Азовсталь»

Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что власти Донецкой народной республики (ДНР) не будут восстанавливать разрушенный из-за боевых действий завод «Азовсталь», сообщают «Известия». Вместо этого, по словам градоначальника, руководство займется восстановлением двух других предприятий — Металлургического комбината имени Ильича и «Азовмаша».

К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были Константин Иващенко мэр Мариуполя

Территория завода «Азовсталь» в настоящее время не контролируется российскими и донецкими военнослужащими. Там укрываются остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ и полка национальной гвардии «Азов».

В России оценили целесообразность восстановления завода

В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что восстанавливать завод нет смысла, если технические циклы, которые завязаны между собой, разрушены.

«Если говорить о подобных заводах, то там есть некоторые непрерывные циклы. Если это технически целесообразно, тогда завод стоит восстанавливать. Сами строения особой ценности не несут, потому что были построены достаточно давно. Но если технические циклы, которые завязаны между собой, разрушены, тогда, наверное, смысла восстановления нет», — сказал собеседник издания.

По словам парламентария, самое дорогое — это профессиональное оборудование, которое используется для производства, а затраты на восстановление зданий на территорий не такие большие, учитывая современные технологии, сейчас строительство новых корпусов происходит моментально. Вопрос больше к оборудованию, отметил он.

Если его невозможно сохранить, проще построить рядом новый завод. Сами корпуса можно и за год построить Сергей Пахомов председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Восстановлению не подлежит до 20 процентов жилого фонда

7 апреля в эфире в эфире телеканала «Россия 1» Иващенко заявил, что в городе разрушено около 60-70 процентов жилья, 15-20 процентов нельзя восстановить.

При этом он пояснил, что причиной разрушений примерно половины построек стали «прилеты» ракет реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийских и минометных снарядов. Данные по погибшим и разрушениям еще уточняются.

Сейчас проходит строительная экспертиза, которая должна определить сроки восстановления города, в первую очередь электрических подстанций, уточнил Иващенко.

Иностранные наемники

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в настоящий момент на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников.

около 400 иностранных наемников находятся на «Азовстали»

21 апреля президент России Владимир Путин приказал не штурмовать завод в Мариуполе, чтобы сохранить жизни солдат и офицеров, а вместо этого заблокировать территорию.

С 14:00 25 апреля российские военные и войска республики отошли на безопасное расстояние от «Азовстали», чтобы дать возможность выйти находящимся на нем гражданским лицам.