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МИД пригрозил иностранцам арестом активов за дискриминацию россиян

Замглавы МИД РФ Иванов: недружественные действия против россиян не останутся без ответа

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Недружественные действия против россиян за рубежом не останутся без ответа в законодательной сфере. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что Москва противодействует дискриминации в отношении российских граждан всеми средствами. По его словам, российские власти приняли ряд ответных мер, предусматривающих запрет на въезд в страну, а также экономические ограничения — арест активов в России, запрет на инвестиции и сделки с собственностью.

«Вышеупомянутые положения, ранее применявшиеся исключительно к гражданам США, могут теперь быть распространены на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран», — пригрозил Иванов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские граждане в разных странах мира сталкиваются с отвратительными проявлениями русофобии, что является недопустимым. По его словам, любые инициативы, направленные на борьбу с дискриминацией русскоговорящих граждан, достойны высокой оценки.

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Виктория Кондратьева
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