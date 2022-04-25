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Стало известно о разрушениях в обстрелянном Украиной селе

В обстрелянном Украиной селе Нехотеевка повреждено 4 домовладения

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

В обстрелянном Украиной селе Нехотеевка Белгородской области частично разрушены ограды четырех домовладений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Также из его сообщения стало известно, что в результате обстрела поврежден автомобиль.

Ранее Гладков рассказал, что в результате обстрела нет пострадавших среди местного населения. Населенный пункт находится недалеко от многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) на российско-украинской границе.

В понедельник, 25 апреля, власти Белгородской области объявили о продлении на 15 суток срока повышенной террористической опасности. Помимо этого, губернатор рекомендовал местным жителям воздержаться от запуска фейерверков и другой пиротехнической продукции.

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Роман Кирьянов
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