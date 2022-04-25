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Российский населенный пункт обстреляли со стороны Украины

Населенный пункт Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Населенный пункт Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава области, в результате обстрела оказались повреждены жилые постройки, а также личный транспорт. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Около Нехотеевки на российско-украинской границе располагается многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП). Он является одним из самых крупнейших пунктов пропуска на границе России и Украины.

23 апреля пропускной пункт, расположенный в Глушковском районе Курской области, подвергся минометному обстрелу, из-за которого загорелось помещение Россельхознадзора. Раненых и погибших в результате атаки нет.

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Никита Абрамов
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