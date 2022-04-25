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Россиянам назвали последствия запрета на поставки пальмового масла

Запрет на поставки пальмового масла вызовет рост цен на кондитерские изделия в России

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Запрет экспорта пальмового масла из Индонезии сильнее всего скажется на кондитерской отрасли в России. Такие последствия назвал гендиректор хлебозавода «Коломенский» Дмитрий Козлов, передает «Секрет фирмы».

Пальмовое масло чаще используют для производства кондитерских изделий с длительным сроком хранения. Почти весь кондитерский жир делается из него.

Эксперт отметил, что запрет на поставки этого продукта вызовет дальнейший рост цен на кондитерские изделия. Например, в вафлях заменить пальмовое масло можно только более дорогостоящим кокосовым, рассказал Козлов.

Индонезия прекратит поставки пальмового масла за рубеж с 28 апреля на неопределенный срок.

На этом фоне стоимость соевого масла, заменителя пальмового масла для продуктов питания и топлива, побила новый рекорд, взлетев на 3,5 процента на Чикагской бирже. Цены на семена рапса, необходимые для получения масла, также выросли на биржах Парижа и Северной Америки.

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Платон Щукин
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