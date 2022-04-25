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Назван способ быстрого похудения при помощи силовых тренировок

Фитнес-тренер Люси Бейкер назвала силовые тренировки способом быстрого похудения

Фото: @fitliflucy

Тренер по фитнесу Люси Бейкер рассказала, что худеющим не нужно часами заниматься кардио или бегать, и назвала силовые тренировки эффективным способом для быстрого похудения. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам тренера, похудеть с помощью силовых тренировок можно, если правильно питаться, ежедневно двигаться, много отдыхать и контролировать уровень стресса. «Я получила потрясающие результаты, только когда начала выполнять силовые тренировки и уменьшила количество кардио. Если ваша цель — выглядеть сильным, подтянутым, спортивным и здоровым, бег не ваш вариант», — рассказала она.

Бейкер объяснила, что кардиотренировки увеличивают расход энергии, но это не самый эффективный метод похудения, потому что он дает слишком большую нагрузку на организм. Она рекомендовала заменить бег ходьбой, поскольку с ней нагрузка на мышцы и суставы минимальна, однако призвала не отказываться от бега, если худеющему он приносит удовольствие.

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В своем похудении тренер потребляла меньше половины обычного количества калорий, 120 граммов белка и спала не менее восьми часов в сутки. По словам Бейкер, она проходила в среднем 20 тысяч шагов в день и три раза в неделю занималась силовыми тренировками.

«Диета — это стресс для организма, но в сочетании с правильным количеством тренировок, восстановлением и оптимизацией питания, которое содержит достаточное количество питательных веществ, это очень эффективный способ быстро получить результаты», — заключила она.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии похудела на 35 килограммов перед собственной свадьбой. Ей удалось сбросить вес благодаря особой диете, основанной на печенье.

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Рузанна Акмалтдинова
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