Раскрыта возможная причина попытки самосожжения американца у Капитолия

Возможной причиной попытки самосожжения американца у Капитолия стало изменение климата

Возможной причиной попытки самосожжения американца Винна Брюса у Капитолия стала борьба с проблемой изменения климата. Такие данные раскрыла назвавшая себя подругой активиста Крите Канко из Фонда защиты окружающей среды (EDF), сообщает The New York Times.

«Этот поступок не является самоубийством. Это бесстрашный акт сострадания, направленный на привлечение внимания к климатическому кризису. Мы собираем информацию буквально по кусочкам, но он планировал это как минимум год», — написала Канко в Twitter.

Однако позже в интервью изданию женщина уточнила, что полностью не уверена в намерениях Брюса. По ее словам, вопрос изменения климата доводит людей до крайней точки отчаяния. Однако Канко заявила, что не хочет, чтобы молодые люди начинали думать о самосожжении.

О попытке самосожжения мужчины рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона стало известно в пятницу, 22 апреля. Активиста доставили на вертолете в больницу, где он вскоре скончался.