Россию предупредили о втором раунде падения экономики

Глава набсовета Мосбиржи Вьюгин предупредил о втором раунде падения экономики

При нынешних условиях санкционного давления сокращение ВВП России может составить до 12 процентов, хотя накопленные ранее ресурсы не позволят экономике в ближайший год потерпеть полный крах. Об этом участников форума Made in Kazan предупредил председатель наблюдательного совета — независимый директор ПАО «Московская биржа» Олег Вьюгин, передает ТАСС.

Он признал, что поддерживать предыдущий уровень жизни, уровень объемов производства уже не получится, все это сократится. При этом глава набсовета Мосбиржи отметил, что при определенных условиях в следующем году можно будет ждать второй волны инфляции и еще один раунд падения экономики.

В качестве таких событий Вьюгин назвал дальнейшее нарастание экономической конфронтации с Западом, радикальные шаги со стороны внешних торговых партнеров и другие вещи, которые поспособствуют отделению России от мировой экономики. Оценить уровень возможного падения эксперт отказался, однако указал, что зависимость достаточно велика.

Так, в конечной продукции отраслей, занимающихся машинами и оборудованием, 48 процентов составляют импортные поставки, в продовольствии — 11 процентов, в химии — 18 процентов. Если пересчитать зависимость с учетом комплектующих, то цифры окажутся еще выше: в машиностроении это 70 процентов зависимости, в продовольствии — 25 процентов.

Две недели назад о падении ВВП России более чем на 10 процентов заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. С такой же оценкой ранее выступил Всемирный банк, при этом его прогноз был сделан до пятого пакета санкций Евросоюза, а в настоящее время идет обсуждение шестого.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, рассказала, что российская экономика пока существует на запасах и не почувствовала санкционный удар во всей его полноте, хотя рецессия уже идет. Основные эффекты, подчеркнула она, начнут проявляться через два-четыре месяца, после чего экономика вступит в период структурной трансформации.