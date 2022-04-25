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Появилось видео пожара около нефтебазы в Брянске

Пожар около нефтебазы «Дружба» в Брянске попал на видео

Пожар около нефтебазы «Дружба» в Брянске попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Baza.

Пламя видно из разных точек города. Ранее появилась информация, что очевидцы слышали взрывы незадолго до возгорания. «Известия» заявили, что сообщения о пожаре подтвердили местные власти.

1 апреля пожар произошел на Белгородской нефтебазе. Позднее выяснилось, что причиной возгорания стали авиаудары с двух вертолетов украинской авиации, зашедших на территорию России на малой высоте.

Марина Совина
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