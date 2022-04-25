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Страны Запада выслали сотни российских дипломатов с начала операции на Украине

МИД заявил, что страны Запада выслали порядка 400 российских дипломатов с конца февраля

Фото: Globallookpress.com

Страны Запада выслали сотни российских дипломатов с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

По словам дипломата, 28 западных государств выслали порядка 400 дипломатов Российской Федерации с конца февраля 2022 года. При этом Иванов отметил, что высылка дипломатов стала излюбленным методом стран Запада в конфронтации с Россией, к которому они начали прибегать еще до 24 февраля.

Ранее Москва объявила 40 сотрудников посольства Германии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских диппредставителей. Соответствующую ноту получил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

4 апреля МИД ФРГ объявил персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Глава ведомства Анналена Бербок заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

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Николай Чигасов
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