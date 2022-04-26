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Названы сроки восстановления экономики России до уровня 2021 года

РБК: России нужно 10 лет на восстановление экономики до уровня 2021 года на фоне санкций

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику страны до уровня 2021 года на фоне санкций со стороны Запада. Такие сроки назвали аналитики S&P Global Market Intelligence, передает РБК.

По их прогнозам, падение уровня ВВП в этом году в России составит 11,1 процента. В 2024 году эксперты ожидают рост показателя на 1,6 процента, а к 2026 году — на 1,9 процента. В то же время инфляция в этом году составит 17,8 процента, в 2023 году — 10 процентов, в 2024 году — 7,5 процента, а в 2026 году — уже 4,6 процента.

Властям Украины для восстановления экономики потребуется пять лет, считают экономисты. В этом году страну ждет сокращение ВВП до 45,7 процента.

Ранее глава набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин заявил, что при нынешних условиях санкционного давления сокращение ВВП России может составить до 12 процентов, хотя накопленные ранее ресурсы не позволят экономике в ближайший год потерпеть полный крах. Он также признал, что поддерживать предыдущий уровень жизни, уровень объемов производства уже не получится, все это сократится.

Марина Совина
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