Минобороны России заявило, что Великобритания не помешает нанести ответные удары по Киеву

Российские Вооруженные силы готовы к нанесению ответных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Находящиеся там британские советники не помешают при принятии соответствующего решения. Об этом сообщили журналистам в российском Минобороны.

«Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве. Находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия», — сообщили в ведомстве.

Таким образом в Минобороны ответили на слова замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, заявившего, что «не обязательно будет проблемой», если оружие, поставленное Киеву Лондоном, используют для нанесения ударов по объектам на территории России.

В ведомстве обратили особое внимание на то, что «прямое провоцирование» власти Украины со стороны Британии в случае попытки реализации подобных призывов приведут к «пропорциональному ответу».