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Британия сочла нанесение ударов по российским объектам законным правом Украины

Замглавы Минобороны Британии заявил о законном праве Украины наносить удары по объектам РФ
Джеймс Хиппи

Джеймс Хиппи. Кадр: Sky News

Власти Великобритании сочли допустимым нанесение Украиной ударов по объектам, расположенным на территории России. Об этом в эфире радиостанции «Би-би-си» заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, его слова приводит ТАСС.

Комментируя применение западных вооружений на российской территории, представитель ведомства отметил, что у Киева есть законное право наносить удар по военным целям ради нарушения логистики военных поставок. Отвечая на вопрос приемлемости таких ударов, он отметил, что по схожему принципу для Москвы «законными целями» будут украинские линии снабжения. «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — заявил Хиппи.

В ходе интервью он также оценил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о вступлении Североатлантического альянса в опосредованный военный конфликт с Москвой. В связи с этим британский чиновник указал, что поставки вооружений осуществляются отдельными странами-членами альянса. «Так что военную помощь [Украине] оказывает не НАТО», — добавил он.

Ранее аналитики из Германии оценили вероятность начала третьей мировой из-за Украины.

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Варвара Кошечкина
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