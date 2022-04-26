Аналитики из Германии оценили вероятность начала третьей мировой из-за Украины

Compact: решения саммита НАТО на базе Рамштайн могут привести к третьей мировой войне

На предстоящем саммите участников НАТО на авиабазе Рамштайн могут быть приняты кардинальные решения, которые могут привести к началу третьей мировой войны между Россией и НАТО. Так аналитики журнала Compact оценили вероятность одобрения инициативы о поставках Украине тяжелого вооружения со стороны западных государств.

«Когда еще случалось, что саммиты НАТО проводились не в правительственных зданиях, а на военной базе США, в данном случае — в крупнейшем перевалочном пункте для интервенций США? Символический эффект двояк: "Да, мы, НАТО, уже находимся в состоянии войны. И да, мы можем делать в Германии все что захотим" — [канцлер ФРГ Олаф] Шольц уж точно не стал бы созывать саммит по тяжелым вооружениям», — говорится в материале.

Отмечается, что помимо стран-членов НАТО на встречу могут быть приглашены представители Швеции, Финляндии, Молдовы, а также Японии и Южной Кореи. «Настоящий "саммит мировой войны"», — отметил автор публикации.

По мнению аналитиков, российская армия не станет безучастно смотреть на транспортировку тяжелого вооружения и будет использовать все возможные средства огневого поражения для ее уничтожения на перевалочных базах на Украине. В таком случае вероятность эскалации военных действий в стадию мирового конфликта будет очевидна — при ударе может погибнуть сопровождающий персонал НАТО.

Автор отметил, что из-за отсутствия превосходства в обычных вооружениях в этом регионе, «НАТО пришлось бы рискнуть применением ядерного оружия, чтобы вернуть то, что они потеряют» в ходе военных действий против России.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти не заинтересованы в начале третьей мировой войны и выступают за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины. «Никто не хочет увидеть третью мировую войну, необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», — заявил дипломат.

