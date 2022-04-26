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В МИД Китая высказались о третьей мировой войне

В МИД КНР заявили, что Пекин не хочет третьей мировой войны и выступает за мир на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китайские власти не заинтересованы в начале третьей мировой войны и выступают за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины. Так высказался об этом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», — заявил дипломат. Так он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова об угрозе начала нового мирового конфликта.

Ранее Лавров заявил, что пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН приняла заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. «Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало», — заключил министр.

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Виктория Кондратьева
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