Гинеколог перечислил пропадающие после менопаузы женские болезни

Гинеколог Бокин: кисты яичников, эндометриоз и миому матки может «вылечить» менопауза

Акушер-гинеколог, маммолог медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин в статье для онлайн-издания «Доктор Питер» перечислил пропадающие после менопаузы женские болезни. По его словам, кисты яичников, эндометриоз и миому матки, помимо всего прочего, может «вылечить» менопауза.

По словам доктора, из-за гормональной перестройки женского организма в период менопаузы зачастую замедляются или полностью проходят некоторые заболевания. Так, например, могут полностью исчезнуть гиперменорея, олигоменорея, аменорея, кровотечения из половых путей, острые воспалительные заболевания половых органов.

Также врач отмечает, что с приходом менопаузы могут исчезнуть доброкачественные серозные кисты яичников, эндометриоз, эрозия шейки и доброкачественные патологии матки, миома матки.

Гинеколог обращает внимание, что если в период менопаузы миоматозные узлы не регрессируют, то может возникнуть онконастороженность. Если при этом миома продолжает активно расти, то необходимо срочно обратиться к специалисту, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз саркомы.

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