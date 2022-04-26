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Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских ЗРК «Бук-М1»

Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских ЗРК «Бук-М1»

Фото: Globallookpress.com

Российскими вооруженными силами в течение дня были уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук-М1». Об этом во вторник, 26 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, первый ЗРК был уничтожен в районе Славянска, а второй около населенного пункта Комар.

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Кроме того, российским войскам удалось уничтожить три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное, а также две установки реактивной системы залпового огня около Березовки.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения складов с вооружением и военной техникой, поступающей на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сосредоточение техники и вооружения ВСУ в помещениях, а также на территории складской зоны было установлено по данным разведки.

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Никита Абрамов
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