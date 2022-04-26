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Женщина сыграла свадьбу с кошкой

Daily Star: жительница Лондона вышла замуж за кошку, чтобы не расставаться с ней

Фото: Kari Shea / Unsplash

Жительница Лондона сыграла свадьбу с кошкой, так как опасалась, что будущие арендодатели могут вынудить ее расстаться с ней. Об этом сообщает Daily Star.

49-летняя Дебора Ходж заявила, что арендодатели не разрешают держать домашних животных в своих квартирах и уже вынудили ее найти новый дом для трех питомцев. Чтобы избежать выселения и не расставаться с пятилетней кошкой по кличке Индия, она решила выйти за нее замуж.

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Женщина устроила свадьбу в парке на юго-востоке Лондона. Ходж надела элегантный смокинг, а Индии повязала галстук-бабочку. Церемонию вела подруга женщины.

«Мне нечего терять, поэтому я решила жениться на своей кошке! Так я закрепила намерение никогда не разлучаться с животным, которое обожаю. Я не могу без Индии. Она удивительная и ласковая. Она — самое важное в моей жизни после детей», — рассказала Ходж.

На церемонии присутствовали друзья женщины. «Все они думают, что у меня поехала крыша, но мы весело провели день. Дети не присутствовали на свадьбе — они решили, что у мамы не все дома», — призналась англичанка.

Женщина рассказала, что предыдущий арендодатель угрожал ей выселением, если она продолжит содержать двух собак породы хаски Сири и Старшайн. В дом, где она живет сейчас, женщина переехала пять лет назад. Перед этим она была вынуждена отказаться от своего кота по кличке Джамал, и расставание разбило ей сердце.

«Питомцы становятся частью вашей семьи, и прощаться с ними — это абсолютно убийственно», — пояснила женщина. Ей удалось уговорить арендодателя оставить одну кошку. Но недавно Ходж лишилась работы, а срок аренды заканчивается 1 мая. Женщина опасается, что вскоре ее выселят, и надеется, что брак с кошкой убедит будущих арендодателей пойти ей навстречу.

«Я очень боюсь потерять Индию. Я боюсь выходить из дома и думаю о том, что будущее готовит нам. Мне отчаянно не хочется терять свою кошку. Свадьбой с Индией я хочу показать будущим арендодателям, что нас нельзя разлучать ни при каких обстоятельствах и что она так же важна для меня, как и дети», — пояснила она. Ходж подчеркнула, что скорее будет жить на улице с кошкой, чем откажется от нее.

Ранее сообщалось, что американка, которая в течение 40 лет была одержима розовым цветом, вышла за него замуж. Она была одета в розовое платье, а завершилась церемония тем, что женщина надела себе на палец розовое кольцо.

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Алиса Дмитриева
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