Одержимая розовым женщина вышла замуж за любимый цвет после 40 лет «свиданий»

Американка, которая в течение 40 лет была одержима розовым цветом, вышла за него замуж. Об этом сообщает Daily Mirror.

Киттен Кей Сера из штата Калифорния сыграла необычную свадьбу в начале января в Лас-Вегасе. На церемонию женщина приехала на розовом автомобиле. Она была одета в розовое платье, а завершилась церемония тем, что Сера надела себе на палец розовое кольцо.

Позже в социальных сетях женщина сообщила, что ранее только «встречалась» с розовым цветом, но после 40 лет свиданий решила оформить отношения с любимым с официально. Сера влюбилась в розовый цвет, когда ей было 20 лет. Тогда она оделась во все розовое на одну из вечеринок.

«Я чувствовала себя просто потрясающе и подумала, что если мне так хорошо в розовом, то почему бы не носить его каждый день», — поделилась воспоминаниями новобрачная.

Женщина прославилась в 2016 году — к тому времени она потратила более полутора миллионов долларов, чтобы окружить себя розовым цветом. В 2018-м ее признали «самым розовым человеком в мире».