Иммунолог высказался о будущем пандемии COVID-19

Иммунолог Костинов высказался о будущем COVID-19 и заявил, что коронавирус не уйдет

Иммунолог, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов высказался о будущем пандемии коронавирусной инфекции в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Конечно, инфекция не уйдет, она останется, но, как будет проявляться уже среди населения, непонятно. Потому что переболевшие и те, кто прошел вакцинацию, имеют иммунитет, который может сохраняться на определенные годы», — подчеркнул он.

По словам Костинова, поствакцинальный иммунитет не сравним с тем, который получает переболевший.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов назвал два варианта будущего для коронавируса. По его словам, COVID-19 может превратиться в сезонную болезнь или же перекинуться на животных. Во втором случае человечество не будет подвержено опасности, поскольку основной целью вируса является именно его выживание как вида, объяснил специалист.

