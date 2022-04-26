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Иммунолог высказался о будущем пандемии COVID-19

Иммунолог Костинов высказался о будущем COVID-19 и заявил, что коронавирус не уйдет

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Иммунолог, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов высказался о будущем пандемии коронавирусной инфекции в беседе с радио «Комсомольская правда».

«Конечно, инфекция не уйдет, она останется, но, как будет проявляться уже среди населения, непонятно. Потому что переболевшие и те, кто прошел вакцинацию, имеют иммунитет, который может сохраняться на определенные годы», — подчеркнул он.

По словам Костинова, поствакцинальный иммунитет не сравним с тем, который получает переболевший.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов назвал два варианта будущего для коронавируса. По его словам, COVID-19 может превратиться в сезонную болезнь или же перекинуться на животных. Во втором случае человечество не будет подвержено опасности, поскольку основной целью вируса является именно его выживание как вида, объяснил специалист.

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Марина Совина
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