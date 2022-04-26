Власти Ульяновской области подтвердили гибель устроившего стрельбу в детсаду

Власти Ульяновской области заявили о гибели устроившего стрельбу в детском саду

Устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области погиб. Это подтвердил вице-губернатор региона Александр Коробко, сообщает ТАСС.

По его словам, погибли четыре человека — двое детей, нянечка и тот, кто стрелял.

Мужчина, напавший на детей в детском саду, совершил суицид, заявил бывший губернатор региона, депутат Государственной Думы Сергей Морозов, пишет РИА Новости.

26 апреля в поселке Вешкайма (Ульяновская область) неизвестный застрелил в детском саду «Рябинка» двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Уточняется, что в учреждении не было охранника — детский сад охранялся при помощи тревожной кнопки.