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Власти Ульяновской области подтвердили гибель устроившего стрельбу в детсаду

Власти Ульяновской области заявили о гибели устроившего стрельбу в детском саду

Фото: Telegram-канал «Волкодав73»

Устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области погиб. Это подтвердил вице-губернатор региона Александр Коробко, сообщает ТАСС.

По его словам, погибли четыре человека — двое детей, нянечка и тот, кто стрелял.

Мужчина, напавший на детей в детском саду, совершил суицид, заявил бывший губернатор региона, депутат Государственной Думы Сергей Морозов, пишет РИА Новости.

26 апреля в поселке Вешкайма (Ульяновская область) неизвестный застрелил в детском саду «Рябинка» двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Уточняется, что в учреждении не было охранника — детский сад охранялся при помощи тревожной кнопки.

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Юлия Ямпольская
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