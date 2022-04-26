Huawei решила бороться с санкциями с помощью исследований

Bloomberg: Huawei вложила в новые исследования 22 миллиарда долларов на фоне санкций

Компания Huawei значительно увеличила затраты на разработку и исследование новых технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков агентства, в 2021 году китайская корпорация вложила в сегмент исследования и разработки (НИОКР) более 22,1 миллиарда долларов. Эксперты заявили, что Huawei удвоила этот показатель за последние полвека и проинвестировала в сектор НИОКР больше, чем любая компания за пределами США.

Затраты на исследования в 2021 году составили 22,4 процента от выручки Huawei. Это почти вдвое больше в процентном соотношении к доходам, чем у Amazon и Alphabet, и более чем в три раза больше, чем у Apple. Специалисты отметили, что таким образом Huawei решила бороться с санкциями, введенными против нее США в 2019 году. Компания снижает зависимость от американских технологий.

Журналисты отметили, что подобный подход приносит свои плоды: в 2021 году компания зарегистрировала в США 2770 патентов, оказавшись по данному показателю на пятом месте в мире. В отчете за прошедший год Huawei заявила, что 107 тысяч сотрудников — или 55 процентов от общего числа — занимаются разработкой и исследованиями. Для сравнения: в Microsoft в секторе НИОКР задействованы 60 тысяч специалистов — около трети от числа работающих в компании сотрудников.

В конце марта представители Huawei рассказали, что для выживания в рамках санкций компании нужно увеличить стратегические инвестиции. Руководители корпорации также отметили, что в настоящий момент Huawei переживает новый этап промышленной реконструкции.