Восстановлена картина нападения на детский сад под Ульяновском

Напавший на детский сад в Вешкайме сначала ранил няню, а затем убил воспитателя и детей

Картина нападения на детский сад «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области восстановлена. Данные публикует Telegram-канал 112.

По сведениям издания, когда няня Елена Карпова убиралась на крыльце, стрелок зашел на территорию учреждения и выстрелил женщине в руку. Пострадавшая забежала в сад и подняла тревогу, сказав всем бежать на второй этаж. Женщина успела спрятаться, а ее коллега, воспитательница Ольга Митрофанова, была застрелена при входе в комнату, в которой спали дети, при попытке остановить злоумышленника. После этого нападавший проник в комнату и убил пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, а затем совершил суицид.

Ранее сообщалось, что в учреждении не было охранника, была установлена только тревожная кнопка. По предварительной информации, злоумышленник пришел в детский сад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается. Власти Ульяновской области официально сообщили о четырех погибших в результате стрельбы.

