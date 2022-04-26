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Глава Приднестровья назвал домыслами заявление Санду о взрывах

Красносельский заявил, что причастные к взрывам не имеют отношения к приднестровцам
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Дмитрий Дору / Коммерсантъ

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал домыслами заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что за взрывами в ПМР стоят противоборствующие силы внутри региона. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Как человек сведущий, обладающий достоверной информацией во всей ее полноте, как гражданин ПМР, как президент Приднестровской Молдавской республики призываю госпожу Санду не рассуждать о том, что ей неизвестно», — написал Красносельский.

Он утверждает, что власти ПМР абсолютно точно знают, «откуда прибыли террористы и в направлении какого государства убыли». «Заверяю, к приднестровскому народу они никакого отношения не имеют», — подчеркнул Красносельский. Ранее он заявил, что к взрывам могут быть причастны власти или граждане Украины.

Лидер непризнанной республики призвал Санду «избавить мировое сообщество от личных домыслов, необдуманных умозаключений и голословных обвинений в адрес приднестровцев».

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки в поселке Маяк.

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София Сарджвеладзе
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