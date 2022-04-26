Президент Молдавии высказалась о терактах в Приднестровье

Президент Санду заявила, что за атаками в Приднестровье стоят силы внутри региона

Президент Молдавии Майя Санду высказалась о террористических атаках в Приднестровье. По ее словам, за ними стоят противоборствующие силы внутри региона. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

На брифинге после заседания Высшего совета безопасности глава государства заявила, что эти силы выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. «Это ставит в уязвимое положение Приднестровский регион и создает риски для Республики Молдова», — добавила она, отметив, что сбор информации продолжается.

Санду также подчеркнула, что Кишинев осуждает попытки вовлечь страну в действия, угрожающие миру.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе. Вскоре после этого последовали взрывы рядом с воинской частью в Парканах.

На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.