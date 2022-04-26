Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
2:3
(ОТ)
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 5-й матч
Манчестер Сити
4:3
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
02:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» победил «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 4:3

Фото: Reuters

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над испанским «Реал Мадридом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Счет открыли игроки «горожан»: полузащитник Кевин де Брюйне (вторая минута) и нападающий Габриэл Жезус (11-я). Затем на 33-й минуте отставание сократил форвард мадридцев Карим Бензема.

Во втором тайме преимущество англичан увеличил полузащитник Филип Фоден, забивший на 53-й минуте. Через две минуты отличился хавбек «Реала» Винисиус. На 74-й минуте забил полузащитник «Манчестера» Бернарду Силва. На 82-й минуте Бензема сделал дубль, забив пенальти.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 4 мая. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Финал состоится 28 мая в Париже. Во второй полуфинальной паре встречаются испанский «Вильярреал» и английский «Ливерпуль».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
Президент Сербии раскрыл планы о дальнейших отношениях с Россией
Вероятность продажи доли Renault в «АвтоВАЗе» Китаю исключили
В России предложили ввести новые льготы для матерей
«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
США решили добиться поставок газа Европе за пределами России
Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты
Оливер Стоун раскрыл главную цель США на Украине
США испугались скорого создания Ираном ядерного оружия
Раскрыта судьба завода Renault после ухода компании из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.