Генпрокурор доложил об участившихся случаях нарушения закона мигрантами в России

Генпрокурор России Краснов заявил об участившихся случаях нарушения закона мигрантами

В Генпрокуратуре России заявили об участившихся случаях нарушения закона мигрантами. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора Игоря Краснова Совету Федерации, передает «Интерфакс».

В своем докладе Краснов доложил, что это обстоятельство создает дополнительные риски для дестабилизации общественно-политической обстановки в России.

По сведениям Генпрокуратуры, в 2021 году в Москве произошли три массовые драки с участием граждан Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Схожие конфликтные ситуации в прошлом году произошли в Санкт-Петербурге. Локальные очаги конфликтов были зарегистрированы в Крыму, Хакасии, Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской и Свердловской областях, следует из доклада генпрокурора.

Ранее Краснов рассказал, что в России было предотвращено 28 терактов в 2021 году.

Так, диверсии планировались во всех федеральных округах, кроме Сибирского. В Южном и Северо-Кавказском округах выявлена большая часть фактов подготовки терактов — 11. Преступники намеревались устроить их в местах массового пребывания людей.