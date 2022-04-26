Генпрокурор Краснов доложил о 28 предотвращенных в России терактах

Генпрокурор России Краснов сообщил о предотвращении в 2021 году 28 терактов в стране

В России было предотвращено 28 терактов в 2021 году, сложная ситуация с безопасностью сохраняется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом говорится в докладе генпрокурора России Игоря Краснова Совету Федерации, передает «Интерфакс».

Диверсии планировались во всех федеральных округах, кроме Сибирского. В Южном и Северо-Кавказском округах выявлена большая часть фактов подготовки терактов — 11. Преступники намеревались устроить их в местах массового пребывания людей, образовательных учреждениях, на транспорте и объектах топливно-энергетического комплекса.

Краснов также отметил напряженную обстановку в Крыму, куда устремлялись украинские спецслужбы и радикалы, также на территории полуострова действуют законспирированные ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (запрещена в РФ) и экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещена в РФ).

За подготовку и покушение на совершение терактов осуждены 35 человек.