Минобороны сообщило о поражении артиллерийских батарей на Украине

МО России сообщило о поражении двух артиллерийских батарей на Украине

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России были поражены 32 военных объекта Украины, в том числе командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны и две артиллерийские батареи. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России

генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также были поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, в Минобороны заявили, что российскими вооруженными силами в течение дня были уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук-М1». Первый ЗРК был уничтожен в районе Славянска, а второй возле населенного пункта Комар, добавили в ведомстве.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские Вооруженные силы готовы к нанесению ответных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Находящиеся там британские советники не помешают при принятии соответствующего решения, уточнили там.