Предложение недвижимости дешевле 5 миллионов рублей в Сочи сократилось на 15,58%

В апреле 2022 года в Сочи недосчитались дешевого жилья — предложение недвижимости стоимостью до пяти миллионов рублей сократилось на 15,58 процента по сравнению с январем. К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам аналитиков, для покупки в курортном городе доступны 1187 объектов в этой ценовой категории. Заметнее всего стало меньше дешевых домов — предложение сократилось на 33 процента, до 30 лотов. Ощутимой также оказалась динамика на рынке земельных участков в Сочи — число доступных объектов снизилось на 16,04 процента, до 1094 лотов.

При этом специалисты отметили, что в двух сегментах выросло количество вариантов до пяти миллионов рублей. Речь идет о комнатах и долях частных домов — для приобретения стали доступны 38 и 7 объектов в этой ценовой категории соответственно.

«Выбирая объект, нужно внимательно изучать документы. Сейчас вновь стало появляться много строящихся объектов, где квартиры продаются по договорам инвестирования. Если человек все-таки настроен искать объект в ценовой категории до пяти миллионов рублей и хочет понять, как распознать реальность предложения, то нужно адекватно подходить к рассмотрению предложений», — предупредила генеральный директор агентства недвижимости Юлия Усачева. Эксперт добавила, что в предложениях с такой стоимостью не следует ждать евроремонта и дизайнерского оформления.

Ранее эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость» выяснили, что за год жилье в сочинских новостройках подорожало на 29,8 процента, до 267,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Значительная часть удорожания пришлась на последний месяц — с 25 февраля по 25 марта средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Сочи выросла на 7,3 процента, или на 18,1 тысячи рублей.