Раскрыты масштабы роста цен на жилье в Сочи

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Сочи достигла 267,8 тысячи рублей

За год (с марта 2021-го по март 2022 года) средняя стоимость квадратного метра жилья на сочинском рынке новостроек выросла на 29,8 процента. В абсолютных цифрах «квадрат» подорожал на 61,5 тысячи рублей, его цена достигла 267,8 тысячи, говорится в материалах агентства «ОНИКС-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно раскрытым данным, значительная часть удорожания пришлась на последний месяц: так, с 25 февраля по 25 марта средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Сочи выросла на 7,3 процента, или на 18,1 тысячи рублей.

В сегменте вторичного жилья годовые масштабы роста цен еще более значительные — готовый метр подорожал на 40 процентов, или на 69,9 тысячи рублей. В среднем «квадрат» вторичных квартир в городе-курорте теперь стоит 239,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что с марта 2021 года квадратный метр новостроек на курортах Краснодарского края подорожал на 73 процента, вторичное жилье прибавило в цене 59 процентов. В Сочи строящееся жилье за год прибавило в цене 99 процентов, в Геленджике — 88 процентов, в Туапсе и Новороссийске — 72 и 70 процентов соответственно. «Квадрат» в Анапе подорожал на 52 процента. Средняя стоимость новой квартиры (по всем городам) выросла на 49 процентов, до девяти миллионов рублей.